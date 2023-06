Sorteggio finale playoff l'Agropoli gioca la prima fuori a Gallipoli domenica 11

C'era attesa per conoscere l'esito del sorteggio della finale playoff per la promozione in serie D.

Presso la sede romana della Lega Dilettanti, si è proceduto a decidere chi tra Agropoli e Città di Gallipoli dovesse giocare la prima gara in casa, l'esito del sorteggio ha stabilito che saranno i pugliesi del Gallipoli a giocare la prima gara sul proprio campo.

L'appuntamento è per domenica 11 con inizio alle ore 16.30, il return match dopo una settimana al Guariglia di Agropoli.

Intanto il giudice sportivo ha provveduto a diramare i provvedimenti relativi alla gare di semifinale e da segnalare la pesante squalifica inflitta all'allenatore della squadra cilentana Carmine Turco, il quale è stato fermato per 4 giornate:" Per essere entrato sul terreno di gioco con attegiamento minaccioso, puntando il dito contro il direttore di gara rivolgendogli espressione irriguardosa". Per effetto di questo provvedimento Turco, sarà costretto a seguire entrambe le partite lontano dalla panchina.