Un altro argentino alla corte di Maradona junior: Arario è del Napoli United

Un altro argentino alla corte di Diego Maradona junior. Alan Arario (nella foto), classe 1995, è un attaccante esterno con il fiuto del gol. Il Napoli United ha annunciato il suo ingaggio poco fa. Nel suo lungo percorso da calciatore vanta esperienze nel settore giovanile di River Plate, Atletico Madrid e AS Roma. E' un innesto importante per la compagine multietnica, attualmente terza in campionato. Alan Arario ha militato anche in molte squadre della serie D italiana. Ha vestito, tra le tante, le maglie di Vibonese, Nardò, Portici, Frattese, Afragolese e Giugliano.