GP Australia, la diretta: seconda partenza, Hamilton scatta bene davanti a Verstappen e Alonso

Parte bene Hamilton su Verstappen Alonso Gasly Russell Stroll Hulkenberg Tsunoda

Completato il giro di ricognizione

Durante la bandiera rossa a parte DeVries Sargeant, tutti hanno montato le hard

E' stato deciso che la gara ripartirà non in regime di safety-car, ma con la partenza da fermo

I piloti sono tornati nelle loro monoposto. Si ripartirà tra cinque minuti

Tutti i piloti sono ora scesi dalle loro monoposto ferme in corsia box

La presenza di Russell davanti a Hamilton aiutava anche il sette volte campione del mondo a contenere Verstappen in quanto poteva utilizzare il DRS

Russell è contrariato per la chiamata ai box per montare le gomme hard che di fatto lo toglie dalla lotta per la vittoria

Probabilmente anche le barriere colpite da Albon sono danneggiate

Colpo di scena, bandiera rossa, la gara viene fermata perché il punto della pista dove è uscito Albon si è riempita di ghiaia

Ai box il leader Russell che monta gomme hard. Anche Sainz va ai box per le gomme hard

8° giro - Incidente per Albon che stava facendo una gran gara in ottava posizione. Safety-car

Perez ha fatto un secondo pit-stop montando gomma dura come già fatto da Zhou e Ocon

Hamilton ha provato ad attaccare Russell che però tiene la prima posizione

5° giro - Vicinissimi Russell Hamilton e Verstappen, chiusi in 1"4, poi a 2"9 Sainz seguito da Alonso Albon Stroll Gasly Hulkenberg Tsunoda Norris Magnussen Piastri DeVries Ocon Zhou Perez che non riesce a risalire velocemente, Bottas e Sargeant

Sainz ottimo quarto cerca di non perdere il contatto con Verstappen

La gara riprende al giro 4 con Russell che allunga su Hamilton che ha Verstappen in scia

In regime di SC Russell precede Hamilton Verstappen Sainz Alonso Albon Stroll Gasly Hulkenberg Tsunoda Norris Magnussen Piastri DeVries Ocon Zhou Bottas Perez Sargeant

Il replay mostra come Leclerc abbia chiuso in anticiipo la curva nonostante la presenza di Stroll

L'uscita di Leclerc è dovuta a un contatto con Stroll alla curva 3

Safety-car per la Ferrari di Leclerc nella ghiaia. Ai box Ocon che monta le hard, e anche Sargeant Perez e Bottas

Grande partenza di Russell che brucia al via Verstappen. Hamilton attacca la Red Bull e lo supera alla curva 3. Testacoda di Leclerc che va in ghiaia

Giro di ricognizione quasi completato

Tanta emozione per il rookie australiano Piastri che per la prima volta corre davanti al suo pubblico dopo una carriera nelle formule minori costruita in Europa

Bottas e Perez hanno scelto di partire dalla corsia box

Con le gomme soft partono Gasly, Ocon Zhou e Bottas. Con le hard De Vries, Sargeant e Perez. Tutti gli altri sono con le Pirelli medie

C'è il sole a Melbourne per la terza prova del Mondiale F1.

F1 GP Australia - Per la prima volta quest'anno, Max Verstappen è braccato dalle due Mercedes. Non era ancora accaduto. Tra Sakhir e Jeddah infatti, la Red Bull ha avuto vita facile e le minacce maggiori sono arrivate dalla Ferrari di Charles Leclerc in Bahrain e dalla Aston Martin di Fernando Alonso. Comunque tenute sempre a debita distanza sia da Verstappen sia da Sergio Perez.

La Red Bull si è imposta nei primi due Gran Premi con entrambi i suoi piloti, ma questa volta il campione del mondo olandese si ritrova da solo in quanto il messicano l'ha combinata grossa in qualifica uscendo subito di pista e di conseguenza scatterà dalla ventesima e ultima posizione. Verstappen dovrà quindi guardarsi da George Russell, che sarà in prima fila, e da Lewis Hamilton, posizionato sulla terza casella con a fianco Alonso. Fondamentale sarà la partenza perché a Melbourne non è semplice superare.

Se Verstappen alla fatidica prima curva, che poi è una lunga variante, riuscirà a tenere testa alle due W14, potrebbe avere vita facile. Ma Russell è un tipo che non demorde mentre Hamilton è dalla fine del 2021 che ha un conto apertissimo con Verstappen. Vedremo se la Mercedes, la grande sorpresa della qualifica, riuscirà ad avere un buon passo gara. Che è quello che si augura la Ferrari, non bene in qualifica, ma che guarda al Gran Premio con l'obiettivo di raggiungere il podio, ancora non conseguito.