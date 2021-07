La pandemia da coronavirus ha colpito anche la Formula 1. ll campionato mondiale organizzato dalla FIA ha infatti reso ufficiale la cancellazione del Gp di Australia dal calendario 2021: «Abbiamo diverse opzioni per riempire la casella vacante, che verranno analizzate nelle prossime settimane, ma siamo tristi di dover rinunciare ai tifosi australiani quest'anno», si legge sul profilo Twitter della F1. Il presidente e Ceo della F1, Stefano Domenicali, ha spiegato che si sta ancora pianificando una stagione da 23 corse, così come nel calendario attuale.

Anche In MotoGp, come in Formula 1, è stata cancellata la tappa in Australia per il Covid. Gli organizzatori hanno già annunciato che al calendario è stato aggiunto un secondo Gp dell'Algarve, in Portogallo: si correrà a novembre, con il Gp della Malesia che è stato anticipato di una settimana al 24 ottobre, subito dopo quello in Thailandia. La Fim, Irta e Dorna Sports hanno annunciato la cancellazione del Gp d' Australia per «l'andamento della pandemia e le complicazioni legate ai viaggi e le restrizioni logistiche», spiegando che l'obiettivo è di tornare a correre «sullo spettacolare circuito di Phillip Island nel 2022».

We regret to announce the #AusGP will drop from the 2021 calendar

We have a number of options to fill the place left vacant - which will be worked through in the coming weeks - but we are all sad to miss the fans in Australia this year#F1 pic.twitter.com/VPQmKDwYDW

— Formula 1 (@F1) July 6, 2021