GP di Budapest, diretta: Hamilton in testa, Bottas colpisce Norris che finisce contro Verstappen, Leclerc KO. Bandiera rossa

La prima parte della pista è piena di detriti e la direzione gara ferma la gara con bandiera rossa

Entra la safety-car. Hamilton comanda su Ocon Vettel Sainz Tsunoda Latifi Alonso Russell Raikkonen Schumacher Gasly Ricciardo Verstappen Mazepin Norris Giovinazzi

Verstappen va ai box per verificare le condizioni della sua Red Bull. Sono fuori anche Perez e Stroll.

APPROFONDIMENTI FORMULA 1 Hamilton conquista la polea Budapest battendo Bottas

Parte bene Hamilton nonostante le difficoltà con pista bagnata. Bottas dalla prima fila scatta male, Verstappen si mette dietro ad Hamilton. Bottas arriva lungo alla prima curva, tampona Norris che finisce contro Verstappen. Fuori anche Leclerc alla prima curva, coinvolto in quel contatto

Entra ai box Giovinazzi per montare le slick

Piove a Budapest, tutte le strategie studiate a tavolino sono saltate. I 20 piloti hanno montato gomme intermedie e sono pronti per il giro di ricognizione

Con l'incognita meteo, stamane a Budapest ha piovuto, dalle 15 si sta per rinnovare il grande duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. A 15 giorni dal GP di Silverstone divenuto famoso per l'incidente tra i due contendenti, la vittoria del sette volte campione del mondo e le infinite polemiche che si sono scatenate in queste due settimane e che si sono concluse soltanto giovedì scorso quando la FIA ha respinto la richiesta di revisione (da parte della Red Bull) della penalità di 10" comminata ad Hamilton, la grande sfida riprende. Hamilton però, con un giro spettacolare, ha conquistato la pole ed avrà le spalle coperte dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Due Mercedes in prima fila mentre Verstappen scatterà dalla terza piazzola della seconda fila ed era piuttosto arrabbiato dopo la conclusione della qualifica. L'olandese è nervoso e lo si è visto da come ha risposto malamente ad alcuni giornalisti in conferenza stampa. I giochi mentali di Hamilton stanno vincendo? Verstappen partirà con gomme soft, Hamilton e Bottas con le medie: sulla carta, la Red Bull dovrebbe essere velocissima nei primi giri grazie alla mescola delle Pirelli più morbida e Max cercherà di sbarazzarsi quanto meno del pilota finlandese per poi andare all'attacco di Lewis. Ma la Red Bull è condannata ad effettuare due pit-stop, la Mercedes uno soltanto. Ma tutto, come sempre, dipenderà dai mille fattori che andranno a caratterizzare la corsa: da come andrà la partenza, da come affronteranno le prime due curve, e dal meteo incerto. La Ferrari parte settima con Charles Leclerc e la grande prestazione del monegasco che abbiamo visto a Silverstone sarà irripetibile oggi. Carlos Sainz, dopo l'incidente in qualifica, scatterà 15esimo. Attenzione anche alla gara di Pierre Gasly con l'Alpha Tauri-Honda e di Lando Norris con la McLaren-Mercedes, rispettivamente quinto e sesto in griglia.