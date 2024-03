GP Melbourne, prove libere 1-2: Ferrari leader con Leclerc, Sainz terzo. In mezzo Verstappen

Ferrari decisamente aggressiva a Melbourne. Nel secondo turno libero, con i riferimenti cronometrici nettamente più bassi rispetto alla prima sessione che aveva visto in prima posizione Lando Norris, è emerso con prepotenza Charles Leclerc. Nonostante qualche sbavatura, il monegasco con gomme soft ha realizzato il primo tempo in 1'17"277 mentre Carlos Sainz, autore di un buon giro, ha concluso terzo in 1'17"707. Il team principal Frederic Vasseur aveva avvisato, alla vigilia, che in Australia avrebbero fatto di tutto per mettere in difficoltà la Red Bull. Le premesse sembrano rispettare il suo pronostico. Sainz appare in buona forma dopo il riposo a cui è stato costretto in seguito all'intervento all'appendice che ha dovuto subìre a Jeddah, dove era stato rimpiazzato al volo dal giovane Oliver Bearman. Lo spagnolo però, in queste ore si sottoporrà a ulteriori accertamenti. Bearman è pronto per una eventuale seconda sostituzione.



Max Verstappen è finito a "panino" tra le due Ferrari. L'olandese è entrato in pista leggermente in ritardo per aver graffiato il fondo della sua Red Bull, poi ha anche trovato traffico in un paio di occasioni mentre si lanciava con le Pirelli soft. Ma nel suo giro libero, non è riuscito ad avvicinare la prestazione cronometrica di Leclerc rimanendo a 4 decimi. Ancora più lontana la seconda Red Bull di Sergio Perez, ottava.



Non male la Aston Martin-Mercedes con Lance Stroll quarto e Fernando Alonso quinto. Il canadese ha rischiato grosso alla curva 7 saltando sul cordolo proprio come Alexander Albon nel primo turno, ma rispetto al rivale della Williams ha evitato di finire contro il muro. A proposito di Albon, la sua Williams si ritrova con la scocca fortemente danneggiata, il team non ne ha una di riserva e quindi se non si riesce a ripararla seguendo le norme di sicurezza, il weekend del pilota anglo thailandese è finito oggi. Brivido anche per Logan Sargeant con l'altra Williams, finito in testacoda.



Come a Jeddah, la Mercedes non riesce a brillare. George Russell dopo un primo turno che pareva promettente, è risultato soltanto sesto mentre Lewis Hamilton continua a litigare con la W15 ed è addirittura 18esimo. La McLaren-Mercedes, che aveva comandato la classifica con Lando Norris nel turno iniziale, è tornata nei ranghi. Si è confermato in top 10 Yuki Tsunoda con la Racing Bulls-Honda



Venerdì 22 marzo 2024, libere 2



1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'17"277 - 26 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'17"658 - 21

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'17"707 - 25

4 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'17"822 - 29

5 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'17"912 - 31

6 - George Russell (Mercedes) - 1'17"951 - 24

7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'18"077 - 29

8 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'18"090 - 33

9 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'18"155 - 23

10 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'18"188 - 27

11 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'18"421 - 32

12 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'18"534 - 30

13 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'18"578 - 23

14 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'18"585 - 32

15 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'18"691 - 33

16 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'18"702 - 28

17 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'18"705 - 32

18 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'18"834 - 23

19 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'19"275 - 31

20 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - senza tempo - 0