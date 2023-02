Acquachiara-Palermo, Fasano chiede ai biancazzurri di riscattarsi

Riscossa. Difficile che possa sbagliare le previsioni della sua Salernitana. Lo stesso dicasi per l’Aktis Acquachiara. Ci tiene a perfezionare i dettagli, non lascia nulla al caso Walter Fasano. Nell’ambiente clorato è considerato un gran lavoratore, particolarmente attento al percorso evolutivo dei giovani. Il tecnico biancazzurro ha preparato al meglio la sfida di domani pomeriggio (ore 16.30) con la Waterpolo Palermo alla Scandone.

«Siamo carichi. Abbiamo lavorato benissimo e capito gli errori commessi nelle ultime due partite. C’è voglia di riscatto», rivendica fiducioso il coach classe 1977. «I ragazzi si sono allenati con la solita grinta. C’è entusiasmo e domani desideriamo giocare una grande partita e fare risultato», afferma convinto l’allenatore acquachiarino. «Sappiamo che non siamo quelli dell’ultima uscita». Derby con l’Ischia ormai archiviato, in soffitta il confronto con l’Olympic Roma. «Siamo consapevoli della nostra forza e non vediamo l’ora di giocare».

Capitan Ciro Alvino e compagni sono intenzionati a regalare una bella prova ai tifosi. «C’è grande voglia di riscatto da parte dei ragazzi e del sottoscritto. Siamo pronti», ribadisce Fasano (nella foto di Gianluca Madonna), per chiudere nel migliore dei modi la prima parte del campionato.