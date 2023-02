Aktis Acquachiara-Palermo 12-7, biancazzurri trascinati da super De Gregorio

Magnifica gioventù. E’ proprio questo il tratto distintivo dell’Aktis Acquachiara, il cui organico è composto da ragazzi del terzo millennio. E i biancazzurri regalano spettacolo alla Scandone, dove hanno chiuso alla grande il girone di andata con 14 punti. Con una prova convincente la formazione di Walter Fasano ha surclassato la Waterpolo Palermo 12-7 (parziali di 4-2, 2-1, 5-2, 1-2). Sugli scudi Daniele De Gregorio e Mattia Rocchino, entrambi a segno con un poker pesante, e capitan Ciro Alvino, che ha parato il rigore a Massimiliano Migliaccio nella prima frazione, costringendo all’errore Gabriele Galioto dai cinque metri (traversa) nell'ultimo quarto.

«È stata una bella partita, dove abbiamo tenuto alto il ritmo per tutti e quattro i tempi. Siamo stati meticolosi in molte occasioni. Abbiamo seguito scrupolosamente le direttive di Walter Fasano e questa è stata la chiave della vittoria», racconta De Gregorio, complimentandosi con i suoi compagni. «Abbiamo raccolto un successo utile, che ha ridato entusiasmo al gruppo dopo due ko consecutivi con l’Olympic Roma e nel derby con l’Ischia Marine Club», osserva il numero 10 biancazzurro, che indica la rotta. «Guardiamo avanti, desiderosi di proseguire il nostro percorso di crescita e non ci lasciamo distrarre», avverte lo scugnizzo di Soccavo.

Dalla difesa all’attacco tutto ha funzionato a dovere. «Grande prestazione del nostro capitano Ciro Alvino soprattutto nei primi due periodi». Il bilancio dopo 11 giornate è incoraggiante. «Abbiamo concluso il girone di andata nel migliore dei modi. Siamo pronti ad iniziare la seconda parte di stagione», annuncia convinto il player partenopeo. «Nonostante l’assenza di Matteo Aiello, l’amalgama è la nostra forza. Potrei essere visto come il leader della squadra per l’esperienza maturata, avendo giocato diversi anni in A2, ma l’ottimismo del gruppo e le indicazioni del tecnico Fasano fanno la differenza», conclude De Gregorio (nella foto di Gianluca Madonna).