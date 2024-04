F8 Coppa Italia, Savona-Salerno per il debutto dei giallorossi

Debutto clorato. Tra le otto principesse impegnate a contendersi non un principe azzurro ma la Coppa Italia UnipolSai 2024, c’è anche la Check up Rari Nantes Salerno. Per la prima volta nella sua storia il club presieduto da Enrico Gallozzi prenderà parte alla Final Eight della prestigiosa rassegna nazionale. Capitan Michele Luongo e compagni sfideranno la Rari Nantes Savona di Alberto Angelini (oro alle Universiadi 2019) domani pomeriggio (ore 16) alla Paganuzzi di Genova. La gara sarà trasmessa in diretta su Waterpolo Channel con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione.

Appuntamento di livello. I biancorossi in carriera hanno vinto tre edizioni della Coppa Italia. Si preannuncia una sfida impegnativa per i giallorossi, che si confronteranno con le migliori squadre e potranno così prepararsi al meglio in vista delle ultime gare di campionato.

«Questo weekend siamo impegnati con la Coppa Italia, una manifestazione che ci siamo guadagnati con pieno merito: rappresenta una vetrina molto importante, in quanto non è da tutti qualificarsi per la Final Eight», dichiara orgoglioso il tecnico Christian Presciutti. «A Genova disputeremo tre gare che ci prepareranno ai prossimi step.

Ce la vivremo con spensieratezza, ci vogliamo godere il momento anche in preparazione della parte finale di campionato, dove chiaramente il nostro obiettivo è quello di salvarci», auspica fiducioso l’allenatore classe 1982.

«Rispetto alla prima parte di stagione siamo cresciuti molto ed i risultati lo stanno dimostrando», ricorda. «Sapevamo che iniziare il round retrocessione con solo 7 punti ci avrebbe reso difficile il prosieguo, però con la nostra forza interiore possiamo affrontare chiunque e giocarci i playout senza paura», assicura convinto Presciutti.

La finale non scontata

«Fra una settimana (sabato 20 aprile) arriva alla Simone Vitale l’Astra Nuoto Roma (ore 16.30): proveremo a conquistare una posizione più favorevole nella griglia dei playout, a prescindere dalla quale affronteremo chiunque con la consapevolezza di essere una buona squadra», conclude il coach giallorosso.

«Si prospetta una bellissima manifestazione: la finale non sarà scontata», annuncia il difensore Daniel Presciutti, fratello di Christian. «Saranno tre sfide molto importanti per ricalibrarci in vista dei prossimi appuntamenti. Le squadre sono molto equilibrate, a parte il Recco che è sempre su un altro livello ed il Savona che incontreremo subito», spiega il pallanuotista classe 1996.

«Il Savona attualmente è la squadra più quotata ad arrivare in finale insieme al Recco. Il primo scontro per noi sarà sicuramente molto difficile, ma ce la metteremo tutta e sarà molto utile giocare contro una squadra così strutturata», conclude l’ex giocatore dell’Anzio Waterpolis.