Crotone-Canottieri Napoli 5-2, i giallorossi scivolano al secondo posto

Punteggio basso. A dimostrazione che le due compagini si sono studiate a dovere, si sono inseguite nel corso del match e si sono fronteggiate all’ultimo respiro. Il recupero della quarta giornata di Serie A2 ha visto prevalere la Rari Nantes Lucio Auditore, che si è imposta sulla Canottieri Napoli 5-2 (parziali di 0-1, 0-0, 3-1, 2-0). Il Crotone si prende così la vetta del Girone Sud (29) e stacca di tre lunghezze i giallorossi (26).

I ragazzi di Enzo Massa si portano in vantaggio con capitan Biagio Borrelli nel primo periodo. Non riescono ad andare in gol nella seconda e nella quarta frazione. I padroni di casa ribaltano il passivo dopo l’intervallo lungo con Riccardo Spadafora in superiorità numerica, la marcatura dell’ex Federico Lapenna e il rigore trasformato da Massimo Giacoppo, argento a Londra 2012. Doppietta personale per il centroboa di Ponticelli, che però non basta ai fini del risultato. Negli ultimi otto minuti si registrano le segnature di un altro ex Luca Orlando con l’uomo in più e il bis di Spadafora a far calare il sipario.

«Peccato davvero, perchè eravamo partiti bene rispetto alla precedente gara con il Crotone», racconta il leader canottierino. «Abbiamo pagato i tanti errori in fase offensiva», ammette sconsolato il pallanuotista classe 1996. «Chiudere l’incontro con sole due reti fa emergere i molti limiti su cui lavorare in settimana», asserisce Borrelli.

«Onore ai calabresi che hanno preparato bene la partita, impostandola su un gioco molto fisico, che ha dato i suoi frutti», osserva il numero 11 napoletano. «Peccato per l'ultimo gol subìto con un pizzico di inesperienza: abbiamo avanzato in attacco il nostro portiere, Gianluca Cappuccio», rileva il giocatore partenopeo.

Sabato 17 febbrario comincia il girone di ritorno. «Speriamo di non pagare questo errore alla lunga, in virtù della differenza reti negli scontri diretti», auspica fiducioso il player del Molosiglio. «Ora tocca rimetterci a lavorare con serenità, poichè il campionato è ancora lungo e abbiamo tutte le carte in regola per ribaltare la situazione», conclude fiducioso Borrelli (nella foto di Gianluca Madonna).