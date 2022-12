Ischia Marine Club-Latina, Saviano-Baraldi: sfida tra centroboa alla Scandone

Quartetto di coda. Nelle retrovie la classifica del girone Sud è davvero corta. Stesso punteggio per Waterpolo Palermo, Pescara, Civitavecchia e Ischia Marine Club (3). Con un punto in più il Latina, che sarà di scena domani pomeriggio alla Scandone (ore 17.30) contro capitan Ciro Centanni e compagni.

«Si prospetta una gara importante da vincere assolutamente», spiega alla vigilia Giacomo Saviano. «Dopo il successo di Pescara il gruppo sta bene. Siamo sereni e più consapevoli che possiamo dire la nostra con chiunque», avverte il centroboa di Portici. Si rivedrà a Fuorigrotta anche l’italo-cubano e star del tubo catodico Amaurys Perez, vera novità stagionale della formazione gialloblu, un lusso per la categoria.

«In Abruzzo è maturata una vittoria importante per il morale», ricorda il numero 9, autore di una doppietta pesante. Sesta giornata di serie A2. «Siamo pronti a disputare una partita decisiva con una diretta concorrente», assicura Giacomo. «In casa non possiamo sbagliare, bisogna vincere assolutamente e non commettere gli errori fatti con l’Ancona», avverte il pallanuotista classe 1986.

Avversari di turno reduci, invece, dal 10-10 interno con l’Aktis Acquachiara. Nell’aria si respira una super sfida tra Saviano e Fabio Baraldi, un ex biancazzurro e rossoverde contro un ex posillipino e canottierino.«Sarà un duello non tra due centroboa ma tra Ischia e Latina. Entrambi cercheremo di fare il meglio per conquistare l’intera posta in palio», conclude fiducioso Giacomo Saviano (nelle foto di Gianluca Madonna).