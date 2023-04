Ortigia-Posillipo 10-5, i rossoverdi affronteranno Trieste ai playoff

27 punti in 26 giornate. Termina, così, la regular season per il Posillipo, battuto dall’Ortigia dell’ex Simone Rossi 10-5 (parziali di 0-2, 4-1, 2-1, 4-1). Chiudono all’ottavo posto capitan Paride Saccoia e compagni, che torneranno in acqua alla Bruno Bianchi per la semifinale playoff, valida per il quinto posto, contro la Pallanuoto Trieste mercoledì 3 maggio.

Si gioca alla Nesima di Catania, impianto che ospita le gare interne dell’Ekipe Orizzonte. Indisponibile la Caldarella a Siracusa. La formazione di Stefano Piccardo si posiziona alle spalle della Pro Recco (76) e del Brescia (73), toccando quota 59 punti.

«Abbiamo giocato molto bene nei primi due tempi, dimostrando di tener testa a squadre più quotate di noi», riferisce il tecnico Roberto Brancaccio. «Poi é venuta fuori la qualità dell'Ortigia, che gioca un'ottima pallanuoto, ed è salito in cattedra il solito Stefano Tempesti, al quale faccio i miei complimenti, perché ha disputato una grande partita, facendo la differenza». Intramontabile l’airone di Prato, classe 1979, già argento a Londra 2012 e bronzo a Rio 2016.

«Ai miei ragazzi rinnovo le congratulazioni per essere riusciti con applicazione e grande volontà a raggiungere l'obiettivo playoff, nonostante il sofferto e difficile inizio stagione», ammette l’allenatore rossoverde. Il mese di aprile volge alla sua fine naturale. «E’ il momento di recuperare energie fisiche e mentali per affrontare al meglio delle nostre possibilità i playoff», conclude fiducioso l’allenatore napoletano. Una settimana servirà a ricaricare le batterie.