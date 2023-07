Posillipo, ecco il rinnovo di Emiliano Aiello

Triennio rossoverde. Festeggerà il Centenario del Posillipo nel 2025, perché ha rinnovato in rossoverde. Emiliano Aiello resterà all’ombra del Vesuvio ancora a lungo. Per vincere e andare lontano. La conferma del centroboa catanese, comunicata dal presidente Aldo Castagnola, aggiunge spessore al roster che va delineandosi per la prossima stagione.

«La società ha voluto investire su di me e ha espresso la volontà di farmi crescere come atleta all’interno di un gruppo giovane», spiega il pallanuotista siciliano. «Ho abbracciato questo progetto, perché mira alla crescita personale e della squadra», assicura il classe 2000. «L’allenatore Roberto Brancaccio e il direttore tecnico Pino Porzio mi hanno illustrato il progetto a lungo termine».

Trascorsi clorati. «Due anni importanti. Sono serviti a comprendere meglio le dinamiche della serie A1. E a mettere a fuoco ritmi e frequenze elevate per allenarsi in maniera adeguata come la categoria del massimo scenario richiede», argomenta Aiello.

Futuro. «Impegno per grandi obiettivi», assicura il centroboa. «Andare avanti facendo il meglio possibile», ribadisce convinto. «Migliorare anno dopo anno. Puntare a ritornare al Posillipo di una volta, coinvolgendo maggiormente città e tifosi, creando interesse mediatico».

La strada è tracciata.

Valore aggiunto. «E’ bastata soltanto la presenza di Pino Porzio a segnare la svolta e a cambiare passo», dice Aiello. «Squadra e gioco sono mutati, con un approccio legato alla cura dei dettagli e all’attenzione del particolare», asserisce soddisfatto. «Pino Porzio è una figura di assoluto livello che aiuta, infonde stimoli, dispensa consigli, sempre prodigo di suggerimenti. Faremo bene», conclude entusiasta Aiello (nelle foto di Gianluca Madonna).