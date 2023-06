L'argento di Rossella Gregorio ai Giochi Europei di Cracovia

Suona la Marsigliese e non l’inno di Mameli. A Cracovia nessuna revanche al femminile. Cala così il sipario sui Giochi Europei per la scherma. Nell’ultima giornata di assalti la salernitana Rossella Gregorio conquista punti preziosi per la qualifica olimpica in vista di Parigi 2024 e mette al collo un pesante argento insieme alla foggiana Martina Criscio (Esercito), alla padovana Eloisa Passaro (napoletana d’adozione che si allena con Diego Occhiuzzi) e alla romana Chiara Mormile (Esercito).

«A testa alta ma c’è molto rammarico», dichiara l’atleta dei Carabinieri, che ha aperto la finale, per poi tornare nuovamente in pedana nella quarta frazione. Le azzurre devono accontentarsi del secondo posto. «Siamo sulla strada giusta», assicura la campionessa campana classe 1990. Per le ragazze del ct Nicola Zanotti «è un ottimo punto di partenza», conclude Gregorio.

Testa di serie numero 3, l’Italsciabola femminile era ammessa di diritto al tabellone dei quarti, dove ha vinto con una straordinaria rimonta contro l’Azerbaigian (45-42). Il quartetto azzurro ha risalito la china, smontato il massimo vantaggio (-7), merito di Martina Criscio, che ha infilato un parziale di 12-2 su Anna Bashta. Altra prova di forza in semifinale contro l’Ungheria (45-40). Le azzurre (nelle foto di Augusto Bizzi) si sono dovute arrendere in finale contro la Francia (38-45).