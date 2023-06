Posillipo, ecco il mancino serbo Filip Radojevic

Saluta lo statunitense Benjamin Stevenson, ecco il mancino serbo Filip Radojevic. Si movimenta, così, il mercato rossoverde tra partenze e nuovi arrivi. Dopo Nicola Cuccovillo, approda all'ombra del Vesuvio l’ex giocatore del Bogliasco, pronto ad indossare la calottina rossoverde.

«Cuore e anima». E’ quanto assicura il pallanuotista nato a Belgrado, alto 181 centimetri per 84 kg. «Sono molto felice di poter giocare in una squadra di grande tradizione come il Posillipo. Dopo la prima conversazione con il direttore tecnico Pino Porzio, ho condiviso il progetto e con grande soddisfazione abbiamo trovato subito un accordo», dichiara il classe 1997.

«Posso promettere che darò tutto, per permette al club di raggiungere i migliori risultati possibili e far tornare il Posillipo nel posto che merita», afferma il giocatore prodotto del vivaio del Partizan, che ha vestito anche i colori della Stella Rossa e del Paok di Salonicco.

«Sono davvero soddisfatto dell'arrivo di Radojevic. Un giocatore, che insieme alla società, seguivamo da tempo», dice il tecnico Roberto Brancaccio. L’ex biancazzurro ha chiuso alle spalle di Maxwell Irving, mettendo a segno ben 61 gol, uno in meno del capocannoniere a stelle e strisce.

«Sono certo che la sua indiscutibile qualità, unita alla grande voglia di far bene, darà benefici alla squadra», confida l’allenatore napoletano. «Insieme a Cuccovillo, Radojevic forma una coppia di mancini di grande affidamento», conclude Brancaccio.