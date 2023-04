Quinto-Salerno, ultima trasferta per i giallorossi in regular season

Ultima trasferta. Impegno esterno per capitan Michele Luongo e compagni nella 25esima giornata di regular season. Non pochi i disagi per raggiungere la Liguria, causa lo sciopero dei trasporti su ferro. Nel conto mette anche questo la Check up Rari Nantes Salerno, che affronterà domani pomeriggio (ore 15) l’Iren Genova Quinto alla Paganuzzi.

Nel girone d’andata si imposero i giallorossi 10-6 alla Vitale, Si giocò mercoledì 18 gennaio. Biancorossi di Luca Bittarello già salvi e qualificati ai playoff, campani in piena lotta salvezza.

Affidate al tecnico Matteo Citro le considerazioni della vigilia. «Il Quinto è una squadra quadrata che difende molto bene, dobbiamo essere più concreti in fase conclusiva ed alzare le nostre percentuali in superiorità numerica».

Tre gli indisponibili. «Dovremo fare a meno non solo di Gianmaria Siani (operato ieri per la lesione al tendine del pettorale), ma anche di Daniel Gallozzi (lesione al bicipite femorale), infortunatosi in allenamento, e l’influenzato Mattia Barela», osserva il tecnico classe 1981.

Vicissitudini. «Saremmo dovuti partire in treno, ma per lo sciopero raggiungeremo la Liguria in auto», conclude Citro.