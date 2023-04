Canottieri Napoli-Waterpolo Palermo, giallorossi con la testa ai playoff

Lunch match. Canottieri Napoli-Waterpolo Palermo si gioca alle ore 13.15. La 19esima giornata di serie A2 precede nel palinsesto clorato Posillipo-Anzio Waterpolis alla Scandone (ore 15).

In rappresentanza del Molosiglio hanno preso parte alla presentazione del libro di Franco Esposito, «Spuntavano scudetti a Marechiaro», il vice presidente sportivo Renè Notarangelo, lo storico capitano giallorosso Gualtiero Parisio e il tecnico Enzo Massa.

«La squadra sta bene ed è motivata», spiega Biagio Borrelli. Tornano in acqua dopo due settimane i canottierini, reduci dalla vittoria nel derby con l’Ischia (5-10) a Fuorigrotta. «Frammentare il campionato con le pause tende ad abbassare la concentrazione, anche se non sarà il nostro caso», avverte il centroboa di Ponticelli.

«Sappiamo il valore degli avversari che andremo ad affrontare: hanno saputo mettere in difficoltà squadre attrezzate», osserva il giocatore classe 1996. «Anche se i valori sono differenti in acqua, vantano elementi di esperienza come Massimiliano Migliaccio e Gabriele Galioto su tutti», ammette la calottina numero 11.

«L’orario, forse sfavorevole, scoraggia quanti vorrebbero assistere all’incontro. Abbiamo acconsentito a questa scelta, permettendo al Palermo di ritornare a casa in maniera più agevole possibile. Bisogna sempre favorire la squadra ospite in queste situazioni, soprattutto quando è possibile», dichiara Borrelli.

«Stiamo bene e ci stiamo allenando a dovere anche in vista dei playoff», annuncia il capitano della Canottieri. Nel girone Sud mancano quattro giornate al termine della regular season. «Ci siamo, indipendentemente da avversario e percorso», ribadisce il leader partenopeo. «Da terzi o secondi, se la Rari Nantes Florentia di Luca Minetti dovesse perdere, -cosa improbabile ma non impossibile-, abbiamo la testa all’obiettivo stagionale più importante» conclude fiducioso Borrelli (nelle foto di Gennaro Madonna).