«Spuntavano scudetti a Marechiaro», festa della pallanuoto al Circolo Posillipo

Sarà una vera e propria festa della pallanuoto quella in programma giovedì 13 aprile, alle ore 18.30, presso il Circolo Nautico Posillipo in occasione della presentazione del libro «Spuntavano scudetti a Marechiaro» (Absolutely Free), ultimo lavoro del giornalista e scrittore Franco Esposito dedicato ai fratelli Franco e Pino Porzio e ai trionfi della pallanuoto napoletana con Rari Nantes, Canottieri Napoli e Posillipo. Gli ultimi sono ormai lontani: nel 2004 lo scudetto del Posillipo e nel 2015 la conquista, sempre da parte del club rossoverde, della Euro Cup nella finale stracittadina contro l'Acquachiara.

Franco Esposito, che nel corso della presentazione avrà come interlocutori i colleghi Angelo Carotenuto e Carlo Verna, accoglierà nel salone dei trofei del Circolo Posillipo non soltanto i rappresentanti del club di Mergellina ma anche quelli di Canottieri Napoli e Rari Nantes, oltre a grandi ex giocatori, tra i quali Riccardo Scognamiglio, l'unico ad avere indossato la calottina di Rari Nantes, Canottieri Napoli e Posillipo, e ai vertici del Coni e della Federnuoto regionali.