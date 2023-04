Ischia Marine Club-Canottieri Napoli 5-10 con la cinquina del solito Confuorto

Derby giallorosso. Non concedono sconti capitan Biagio Borrelli e compagni ai ragazzi di Fabio Coda e il tabellone della Scandone recita così: Ischia Marine Club-Canottieri Napoli 5-10 (parziali di 0-2, 1-2, 3-4, 1-2). Solito protagonista in acqua Gianluca Confuorto, autore di una cinquina, che realizza per il club del Molosiglio la metà dei gol.

«Partita strana dai ritmi lenti», dichiara il centrovasca. «Si trattava di un derby, che nascondeva molte insidie a prescindere dalla classifica o dai valori delle due squadre in acqua», tiene a precisare il numero 5. Pochi i gol incassati dalla retroguardia azionata da Gianluca Cappuccio. «Buona prova in difesa, siamo rimasti sempre concentrati e abbiamo concesso poco agli avversari», afferma soddisfatto Confuorto.

Classifica invariata. «Siamo sempre lì, a -2 dalla Florentia. Queste partite ci servono comunque per il futuro, per i playoff che andremo ad affrontare al termine della regular season», avverte il classe 1998. «Il risultato, probabilmente, è frutto della nostra disabitudine a giocare così tardi», argomenta Confuorto. «Dobbiamo comunque alzare i ritmi come abbiamo fatto nelle ultime partite, perché i playoff si disputeranno con maggiore intensità», conclude il prolifico bomber.

Da segnalare la doppietta di Marco Napolitano su rigore. Perdono Pescara e Civitavecchia. Quattro gare al termine della stagione regolare e 12 punti in palio. Ancora tutto è possibile (foto di Gennaro Madonna).