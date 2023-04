Telimar Palermo-Check up Rari Nantes Salerno 17-8, difficile contenere i siciliani

Un minuto di silenzio e poi l’applauso. Si alza in piedi la panchina della Check up Rari Nantes Salerno, così come l’intera Olimpica. E’ venuta a mancare la mamma del presidente giallorosso Enrico Gallozzi. La signora Concetta (Titina) Varriale Gallozzi, madre di 5 figli, nonna di 11 nipoti (tra cui il pallanuotista Daniel) e bisnonna di 2 pronipoti, fu cofondatrice del Gruppo Gallozzi insieme al marito Giuseppe. Avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 16 aprile. I funerali si celebreranno domani (ore 13) presso la chiesa di Sant’Agostino a Salerno.

Per la 23esima giornata di A1 la Telimar Palermo ha superato capitan Michele Luongo e compagni 17-8 (parziali di 5 -1, 5-2, 3-3, 4-2). Da registrare il poker dello statunitense Max Irving e le triplette di Alex Giorgetti, Alessandro Vitale e Jonathan Hooper Masashi, che ha sbagliato anche un rigore nel primo tempo (2’39”). Doppiette per il mancino siciliano Valentino Gallo (dopo la cinquina messa a segno ai danni del Bogliasco) e lo spagnolo Alberto Barroso Macarro.

Noto il coefficiente di difficoltà alla vigilia. I ragazzi di Matteo Citro si apprestano a chiudere la regular season con gli scontri diretti con la De Akker Bologna alla Simone Vitale sabato 8 aprile (ore 15), il Quinto in trasferta e poi il Catania tra le mura amiche il 22 aprile nell’ultimo turno di stagione.