Civitavecchia-Aktis Acquachiara, biancazzurri con diversi indisponibili

«Emozionante ed entusiasmante. Una bellissima presentazione». C’erano anche Walter Fasano e l’Aktis Acquachiara nel Salone dei Trofei per l’ultimo libro di Franco Esposito, «Spuntavano scudetti a Marechiaro». Momento ad alta gradazione clorata. «Un parterre de rois», dice il tecnico salernitano per indicare un pubblico di eccezione. «Speriamo possa essere l’inizio di una nuova era per la pallanuoto napoletana», auspica fiducioso l’allenatore classe 1977, proiettato alla sfida con il Civitavecchia domani pomeriggio (ore 15).

19esima giornata. «Mancheranno diversi giocatori, perché influenzati», avverte il coach acquachiarino. Indisponibili GiovanGiuseppe Di Leva e Francesco Angelone. «Spero di recuperare almeno altri due elementi». Sono queste le premesse per lo sprint finale di capitan Ciro Alvino e compagni.

«Giochiamo con il fanalino di coda in cerca di punti salvezza», prosegue Fasano, intuendo le insidie di un match non facile. «Campo bello caldo quello di Civitavecchia, troveremo un ambiente carico», afferma il mister dell’Aktis. «Ho lavorato in settimana con quanti erano a disposizione. Non faremo la vittima sacrificale, giocheremo la nostra partita», assicura Fasano, che ricorda. «Manca la matematica certezza per la salvezza e i playoff si sono allontanati un po’ troppo».

Calendario. «Abbiamo tre delle quattro partite che ci restano fuori casa. Alla Scandone il derby con l’Ischia Marin Club: faremo la nostra parte», promette Fasano (nella foto di Gianluca Madonna).