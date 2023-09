Rari Nantes Salerno alle Final Eight di Coppa Italia

Storico obiettivo. Per la prima volta la Rari Nantes Salerno conquista l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia. Dopo un intenso weekend presso la Scuderi, i giallorossi chiudono il girone C alle spalle dell’Ortigia con 4 punti.

Decisive le prestazioni del mancino siracusano Valentino Gallo, autore di ben 11 reti in 3 partite, e del granitico difensore napoletano Zeno Bertoli. Puntuali e cinici Gennaro Parrilli e Daniel Gallozzi, che non si sono mai risparmiati. Ottimo debutto del portiere Gennaro Taurisano. La squadra capitanata da Michele Luongo sembra già sulla strada giusta con ampi margini di crescita.

Un pareggio e una vittoria sono valse il passaggio del turno. E’ finita in perfetta parità (11-11) con il Telimar Palermo, mentre è terminata con un successo il match con il Nuoto Catania (14-12). Gallo ha messo a segno la sua personale quaterna, Bertoli ha risposto con una tripletta. Indolore il ko rimediato con l’Ortigia (12-4).

«Siamo davvero soddisfatti. Non nascondo che i ragazzi hanno sempre creduto alla qualificazione, nonostante fossero consapevoli di giocare in un girone molto difficile e complicato per svariate ragioni», dichiara il tecnico Christian Presciutti. «Siamo contenti, felici anche per aver dato gioia e orgoglio al nostro presidente Enrico Gallozzi e alla società, che fanno grandi sforzi per supportarci», sottolinea l’allenatore rarinantino. «Sul piano del gioco ho avuto tante indicazioni, ovvero come possiamo migliorare e lavorare. E questo era esattamente ciò che volevo. Bene così», osserva Presciutti.

«Sono davvero contento per questa qualificazione. L’anno scorso ci siamo andati vicini, non riuscendo ad accedervi solo per la differenza reti», ricorda Gallo. «Quest’anno siamo andati a prenderci la qualificazione dopo una bellissima partita con il Palermo e dopo l’altrettanto bella sfida con il Catania», tiene a precisare il plurititolato campione. «Il campo ci restituisce una meritata qualificazione. Ottimo il lavoro di mister Presciutti, che in un mese ha già raggiunto un traguardo storico per la società», conclude il bronzo olimpico a Rio 2016.

Le prime due classificate di ciascun concentramento accedono alle Final Eight, fissate in calendario dal 12 al 14 aprile 2024.