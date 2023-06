Rari Nantes Salerno, il rinnovo di Gennaro Taurisano

Un gigante di 193 centimetri. Studia chimica a Fisciano e difende la porta della Rari Nantes Salerno. Il club presieduto da Enrico Gallozzi continua ad operare in vista del prossimo campionato e annuncia il rinnovo di Gennaro Taurisano.

Valido prospetto. «Sono contento di questa scelta», osserva il pallanuotista classe 2003, ormai al sesto anno in prima squadra. «Si è creato un solido legame con i compagni, i dirigenti e il presidente».

2023-2024. «Mi aspetto una stagione diversa da quella appena trascorsa, che ci è servita comunque per arricchire il nostro bagaglio di esperienza nella massima serie», dice l’estremo difensore rarinantino. «Cercheremo di disputare un campionato meno sofferto nel finale, magari togliendoci qualche soddisfazione durante la regular season, anche con qualche squadra più forte di noi sulla carta», auspica fiducioso Gennaro. «Ci sarà molto da lavorare», avverte.

Alternativa affidabile. «Con Gabriele Vassallo c’è un rapporto di amicizia. Posso dire di essere contento del tempo passato insieme, anche durante gli allenamenti». Occasione di crescita e confronto. «Per Vassallo parlano gli anni disputati in A1. È un portiere di assoluto livello, che stimo e da cui ho imparato molto», assicura Taurisano.

«Gennaro si è dimostrato sempre pronto a dare il suo contributo ogni volta che è stato chiamato a farlo. Proviene dal prolifico serbatoio delle giovanili della Rari Nantes, grazie ad un lavoro eccezionale», tiene a sottolineare Gallozzi. «Nel prossimo anno il progetto che stiamo portando avanti darà ancora maggiore risalto alle giovanili, offrendo nuove opportunità di crescita e sviluppo», ribadisce il numero uno giallorosso. «Siamo entusiasti di vedere i frutti di questo impegno continuare a emergere», ribadisce Gallozzi.

«Taurisano rappresenta una piacevole realtà. Ha già dimostrato il suo valore ed ha notevoli margini di crescita. Questo significa che stiamo lavorando bene anche nel settore giovanile, e Gennaro ne è la prova», riferisce orgoglioso Mariano Rampolla. «Inoltre ha già acquisito una discreta esperienza in prima squadra nella massima serie. Insieme a Gabriele Vassallo sarà chiamato a difendere la porta giallorossa nel prossimo campionato e siamo sicuri che lo farà con grande professionalità», conclude il direttore sportivo.

Per il tecnico Christian Presciutti «Gennaro ha tutte le carte in regola per diventare un grande portiere.

Il suo obiettivo sarà quello di mettermi in difficoltà. Mi ritengo fortunato ad avere due portieri con grandi potenzialità e margini di crescita».