Canottieri Napoli in festa, ai giallorossi il titolo regionale under 14

Molosiglio in festa. E il motivo è presto spiegato. Dopo diversi anni la Canottieri Napoli torna a vincere il titolo regionale under 14 di pallanuoto. Si fanno valere in acqua le calottine giallorosse ed esprime la sua piena soddisfazione l'allenatore Sandro Avagnano, supportato in panchina da Paolo Iacovelli.

Entusiasti per il prestigioso risultato conseguito il dirigente Mario Morelli, il vice presidente sportivo Renè Notarangelo e il presidente Giancarlo Bracale.

Chiudono in bellezza una stagione davvero esaltante i ragazzi del glorioso sodalizio napoletano, che si sono impegnati particolarmente nel corso della stagione.

La Canottieri Napoli under 14 si classifica, dunque, al primo posto in Campania, seguita dalla Pallanuoto Salerno e dalla Rari Nantes Salerno. Le tre compagini si giocheranno lo scudetto di categoria a settembre, ben rappresentando così una regione dalle longeve e vincenti tradizioni clorate.

Il Circolo giallorosso è grato per l’abnegazione di questi giovani pallanuotisti, capitanati da Salvatore Iacovelli (classe 2009), che ha già fatto parte della rappresentativa campana nati 2008 allenata Vincenzo Palmentieri, partecipando a diversi collegiali con la Nazionale di Massimo Tafuro.