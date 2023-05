Torino-Canottieri, al via le semifinali playoff

Il gran giorno. Partenza da Capodichino alle 8 e volo diretto per Torino. Al via la serie playoff con la Canottieri Napoli impegnata in Piemonte.

«Siamo pronti ad una grande battaglia», avverte alla vigilia il tecnico Enzo Massa. «I ragazzi sono sereni e tranquilli, consapevoli di affrontare un match importante. Il morale è alto», riferisce l’allenatore del Molosiglio.

Semifinale. «Reale Mutua Torino 81 Iren è una buona squadra, dotata di un centroboa di valore come Ettore Novara (oro alle Universiadi 2019), del valido mancino Jacopo Colombo, del pericoloso croato Vinko Lisica e di Cristian Gandini, ex Rari Nantes Salerno».

Fischio d’inizio domani pomeriggio (ore 18). «Ho appartato qualche cambiamento», osserva il coach giallorosso, senza svelare le modifiche tattiche.

Dopo la presentazione nel Salone Carlo De Gaudio del libro di Gianfranco Coppola, Campioni per sempre, alla presenza del cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita emerito, nonché socio onorario del glorioso sodalizio, il presidente Giancarlo Bracale ha riservato il suo personale in bocca al lupo a capitan Biagio Borrelli e compagni. «Il vice presidente sportivo Renè Notarangelo è stato con noi tutta la giornata. E il dirigente Mario Morelli sarà in trasferta al seguito della squadra», osserva Massa.

Gara 1. «Adesso viene il bello. Stiamo aspettando con ansia i playoff. E’ stato stancante lavorare da quattro settimane, una volta acquisito il terzo posto in classifica alle spalle di Roma Vis Nova e Rari Nantes Florentia», conclude Massa.