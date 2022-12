Il tifoso sogna e Iervolino segna. Lo fa da imprenditore: segna cioè annota in agenda la scadenza delle tasse da pagare e che rendono più tortuosa la strada del mercato di riparazione per tutte le società di Serie A. Nel caso della Salernitana, bisogna sborsare 17,6 milioni di euro entro il 22 dicembre. Tutti i club hanno chiesto di dilazionare oppure di rateizzare e attendono la risposta del governo. Pagare tutto e subito significherebbe togliere non solo le ciliegine dalla torta del calciomercato ma pure qualche fetta. Il campo, in aggiunta, non aiuta: gli infortuni di Mazzocchi, di Sepe e ieri di Maggiore sono gli imprevisti, i rischi d'azienda che adesso richiedono l'extra budget. Solo il portafoglio dell'investitore può fare la differenza. Pasquale Mazzocchi poteva e può essere sostituito con Zortea, ex granata di proprietà dell'Atalanta. Nadir Zortea resta una delle soluzioni di prima fila e più gradite a Davide Nicola che lo ha già allenato l'anno scorso. De Sanctis, però, ha comunque mandato di cercare la migliore soluzione possibile, cioè quella che faccia andare ad incastro le tessere della convenienza economica e della bontà tecnica. Perciò nel colloquio-saluto con Giuntoli, ieri l'altro, il dirigente della Salernitana ha fatto riferimento non solo al centrocampista Diego Demme che resta al momento solo un sogno, ma ha fatto un nuovo sondaggio esplorativo. Ha verificato la disponibilità di spostare Alessandro Zanoli, classe 2000, un under. Lo aveva sondato già in estate e l'identikit era rimbalzato anche nei giorni di sondaggio napoletano per Mazzocchi, come contropartita. Il cerchio si può chiudere adesso? Per Zanoli ci sarebbe già un'altra trattativa con un club terzo, che procede sotto traccia.

Giulio Maggiore ha lasciato lo stadio turco con le stampelle. È un brutto segno: si rischia il guaio muscolare al quadricipite sinistro, lesione con tutta probabilità. Nicola lo stava provando trequartista e per tamponare potrebbe servirsi di Vilhena. C'è bisogno però di ingaggiare anche una mezzala offensiva e il riferimento a Filip Djuricic torna di nuovo d'attualità. Piace all'allenatore e la Sampdoria non si opporrebbe ad una cessione, in ragione anche dell'ingaggio pesante del serbo. Il «dettaglio» sul quale ragionare, in tempi di tasse che pressano, è proprio questo: ingaggio pesante non solo per la Sampdoria ma per tutti. Djuricic guadagna 1,2 milioni di euro lordi. Zurkowski costa meno il suo ingaggio è di circa 800mila euro ma la Fiorentina non fa sconti, vuole monetizzare e non prestare il giocatore. La Salernitana deve pensarci bene e Iervolino riflette. È evidente, nello stesso tempo, che nel reparto mezzali il club granata si ritrovi adesso con Lassana, Vilhena, poi Capezzi che è in odore di cessione e con Kastanos. Quest'ultimo è assistito dallo stesso procuratore di Luigi Sepe.

Il portiere, che l'anno scorso ha firmato un quadriennale da 1,1 milioni di euro netti, proporzionali ovviamente al suo valore di giocatore bravo ed esperto, si è fatto male e dovrà lasciare i galloni da titolare per un lasso di tempo che lo staff medico granata considera non inferiore ai due mesi, se si tiene conto anche della riatletizzazione. In ogni caso, la società vuole cautelarsi con un nuovo ingaggio. Berisha, 33 anni, è il portiere più esperto della rosa di candidati. È in sovrannumero a Torino, può fare al caso della Salernitana. Gollini è scontento a Firenze e vuole cambiare aria: l'Atalanta può cederlo in prestito ma c'è l'ingaggio da valutare. È della stessa «fascia» di Sepe, per Berisha leggermente più alto. Cragno è forte ma è anche blindato da una clausola che prevede l'obbligo di riscatto in caso di salvezza del club che lo ha ricevuto in prestito dal Cagliari. Questa clausola al momento rimbalza sulla scrivania del Monza e lo Spezia ha preferito soprassedere quando ha chiesto informazioni. Se la Salernitana lo ingaggiasse, dovrebbe poi ereditare questa postilla contrattuale. Radu è stato proposto. Sono in attesa sia Djuric, centravanti dell'Hellas, sia Nuytinck, centrale difensivo dell'Udinese. Il primo, gigante bosniaco che piace a Nicola, è legato alla necessità di sfoltire il reparto attaccanti della Salernitana. Per Valencia si è fatto avanti il Gremio: dal Brasile lo hanno richiesto in prestito con diritto di riscatto.