Demme alla Salernitana, Iervolino prova l'affondo finale

Resta ancora in bilico il futuro di Diego Demme, il classe 1991 del Napoli che ha da poco festeggiato il compleanno e che per regalo vorrebbe trovare anche sotto l'albero un pizzico di continuità in più rispetto a quanto avuto nella prima parte di stagione. Proprio per questo il mercato continua a essere attrattivo per l'italo-tedesco su cui si sono già mossi diversi club.

Fuori dall'Italia, sicuramente, ma anche in Serie A. Tra questi la Salernitana che insiste per lui: secondo quanto riportato da Sky Sport, i granata - che arrivano oggi in Turchia per il loro ritiro invernale, a pochi chilometri dal campo base azzurro - nelle ultime ore hanno chiesto al Napoli nuovamente Demme in prestito. In caso di cessione, il club di De Laurentiis andrebbe nuovamente sul mercato, magari alla ricerca di un centrocampista le cui caratteristiche si avvicinino maggiormente a quelle di Stanislav Lobotka.