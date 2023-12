Fiorentina-Salernitana 3-0, è notte fonda per Inzaghi

Non è bastata la vittoria casalinga contro la Lazio della scorsa giornata a rianimare la Salernitana che colleziona l'ennesima sconfitta, questa volta anche difficile da commentare e analizzare. Gli uomini di Pippo Inzaghi cadono nuovamente, allo stadio Artemio Franchi contro una Fiorentina che mangia letteralmente i granata. Tre punti colorati di viola per altrettanti gol: Beltran, Sottil e Bonaventura piegano quella striscia positiva che sembrava avessero cominciato a tratteggiare Fazio e compagni. Non sorride, dunque, la Salernitana che domenica dovrà affrontare il Bologna all'Arechi in un'altra sfida difficile per tentare di risalire dal fondo della classifica.

Alla Fiorentina bastano due minuti per presentarsi in area di rigore con Beltran. Poco dopo erroraccio di Pirola che entra in netto ritardo su Arthur, che guadagna un calcio di rigore subito velenoso per i granata. I viola in vantaggio con Beltran che tira all’angolo di Costil. Dopo 18 minuti, sugli sviluppi di un corner è Sottil a trovare l'incrocio dei pali con un destro a giro. È raddoppio per la Fiorentina che sembra voler chiudere subito la pratica.

Si rientra negli spogliatoi sul 2-0.

Nella ripresa subito dentro Dia al posto di Kastanos. Il senegalese ha un buon impatto ma non basta. Primo squillo granata è di Ikwuemesi che prende una traversa che non gli concede la gioia del gol. La Salernitana non riesce a fermare l’onda viola e nella seconda fase di gioco arriva anche il tris da parte di Bonaventura. Finisce con una vittoria per la Fiorentina con la Salernitana che resta ultima, ma la zona salvezza resta distante appena tre punti. Adesso testa al Bologna cliente scomodo per l'ippocampo, soprattutto dopo la partita pareggiata sul filo del rasoio dal Lecce, nel lunch match di oggi.