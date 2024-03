Salernitana, in nazionale si fa male anche Pirola

Se Gyomber ha spazzato via tutti i dubbi giocando dal primo all'ultimo minuto l'amichevole che la sua Slovacchia ha pareggiato per 1-1 contro la Norvegia, Lorenzo Pirola è stato invece costretto ad alzare bandiera bianca nel corso della sfida contro la Turchia valida per le qualificazioni al prossimo europeo Under 21.

Il capitano degli azzurrini, schierato da titolare da Nunziata dopo il turno di riposo concesso nella partita precedente, ha dovuto lasciare il campo al 26' della partita disputata al Paolo Mazza di Ferrara a causa di un colpo alla testa rimediato durante uno scontro di gioco. Il problema non è sembrato serissimo ma per precauzione il centrale granata è rientrato con netto anticipo negli spogliatoi.