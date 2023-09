Finiranno stasera alle 20 i due mesi di calciomercato estivo. Cosa aspettarsi dalla Salernitana oggi? Colpi di scena solo in caso di offerte convenienti (e sostituto pronto) in uscita o di occasioni low cost irrinunciabili in entrata. Per il resto, si proverà a cedere Mamadou Coulibaly, Simy e Valencia. Ieri è stata ufficializzata l'ala Tchaouna ('03) dal Rennes: «Sono felice di essere in una città bella, dove c'è sempre il sole, pronto a scoprire una nuova cultura e un nuovo campionato. Non vedo l'ora di mostrare le mie qualità sudando la maglia a partire da domenica. Amo attaccare e giocare in profondità ma sono anche abile a difendere palla. Mi piace lavorare sodo e vorrei migliorare sul piano della mentalità, la cultura del lavoro in Italia è molto importante. Spero di fare tanti gol e assist».

Col franco-ciadiano in rosa sono 29, escluso l'esubero Simy che la Salernitana proverà a prestare al Cosenza (pagandogli una fetta di ingaggio): è l'unica ipotesi in piedi. La punta ha rifiutato ogni destinazione estera e la Samp, a cui era stato proposto, ha presentato il niet di Pirlo. La lista over ha un limite di 21 (17 più 4 formati in Italia). A parte l'ex Crotone, attualmente ce n'è uno in più ma il club conta di far spazio con le uscite di Coulibaly (Palermo) e Valencia, che nicchia rispetto alla proposta greca dell'Atromitos; il suo agente cerca sistemazioni pure altrove. Senza il senegalese e il cileno resterebbe vuota una casella over. Le altre: Costil, Fiorillo, Ochoa, Bradaric, Bronn, Fazio, Gyomber, Lovato, Mazzocchi, Sambia, Bohinen, Candreva, Lassana, Kastanos, Maggiore Martegani, Botheim, Cabral, Dia e Stewart. Illimitati gli under, nati dal 2001 in poi: ad ora Daniliuc, Ikwuemesi, Legowski, Pirola, Tchaouna, Sfait e Allocca. I portieri fanno eccezione: è sempre possibile lasciare fuori un over per poi inserirlo al posto di un indisponibile. In ogni caso, sui giocatori di movimento De Sanctis fu chiaro un mese fa: «Se non riusciremo a sfoltire, chi non rientra nel progetto sarà escluso». Simy e Valencia sono avvisati. Tra i cedibili ci sono anche Maggiore e Bronn. Al Bologna piace la mezzala ma attualmente ko (ne avrà per venti giorni): le sue condizioni e l'ingaggio alto possono influire. Occorrerebbero però dei sostituti. Per la difesa Hjelde (Leeds) è in cima. Lo juventino Nicolussi Caviglia ('00) è stato inseguito per un ritorno di fiamma a centrocampo ma vuol giocarsi le sue carte con Allegri. Magari tornerà di moda a gennaio. Mazzocchi piace in A ma non alle condizioni che chiede Iervolino. Tchaouna ha scelto il numero 33, il 9 da bomber resta senza padrone.

Mercato chiuso? Maurizio Milan risponde: «Per i colpi d'anca dell'ultimo minuto non si sa mai, però siamo soddisfatti di ciò che De Sanctis ha fatto. Con coraggio abbiamo sostenuto scelte che alla piazza potevano sembrare rischiose. Il rischio c'era ma è sempre stato calcolato. Sono decisioni che il ds ha condiviso in ultima istanza col mister. Gli ultimi 20' della gara con l'Udinese hanno dimostrato la serenità con cui si è andati in questa direzione». Per l'ad sarà un settembre caldo sul fronte centro sportivo. «Presenteremo il progetto a fine 2023. Siamo agli sgoccioli per la firma dei compromessi d'acquisto dei terreni (a Pontecagnano, nda). Tempi? Tre-quattro anni dal completamento della parte amministrativa e burocratica», assicura Milan. Capitolo stadio: «C'è il via libera delle commissioni alla riapertura della Curva Nord. Abbiamo attivato le imprese, a giorni partiranno i lavori. Spero che in un mese si riesca ad aprirla e a realizzare l'ascensore per disabili nei Distinti (dove traslocheranno i tifosi ospiti, nda) con varco dedicato. La prossima battaglia sarà su parcheggi e viabilità». Un Arechi migliore farà crescere in futuro anche gli abbonati: «Ora è claudicante ma i 10598 carnet ci soddisfano».