Salernitana, nessuno come Candreva: il più produttivo per tiri e cross

Passano le giornate ma la situazione non è migliorata tantissimo, non solo per quello che riguarda la classifica ma anche per ciò che riguarda la produzione offensiva della Salernitana. In attesa di rivedere in campo Dia, i granata continuano ad aggrapparsi al sempre presente Antonio Candreva. Il capitano dopo cinque giornate è di fatto l'uomo più profilico nella metà campo offensiva. Lo dicono i numeri. Importanti.

Con 14 tiri (quinto in A) è il primo calciatore a disposizione di Sousa nel riuscire a creare pericoli agli avversari, con 31 cross (meglio in campionato solo Dimarco con 39) è anche colui il quale sforna più potenziali assist per i compagni. Che al momento, però, non ha fruttato molto, perchè la Salernitana fa fatica a segnare e di conseguenza anche a vincere.