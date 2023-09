Dia, prove di recupero per la trasferta di mercoledì a Empoli: la Salernitana spera di poter avere nuovamente a disposizione il suo bomber, che l'anno scorso segnò 16 gol decisivi ai fini della permanenza in serie A, per il match del turno infrasettimanale di campionato. Boulaye non è stato convocato contro il Frosinone per motivi precauzionali, dopo aver svolto solo due allenamenti con il gruppo granata di rientro dal ritiro con il Senegal dove aveva accusato un infortunio muscolare.

L'attaccante senegalese, che nell'allenamento di giovedì scorso aveva accusato un fastidio alla coscia destra, ieri ha svolto un lavoro personalizzato al centro sportivo Mary Rosy che proseguirà anche in giornata: un lavoro di riatletizzazione finalizzato poi all'ultimo test che verrà effettuato nella rifinitura di martedì prima della partenza in treno per Empoli. Domani verrà fatto nuovamente il punto della situazione e se sarà tutto ok riprenderà gli allenamenti con il gruppo e poi martedì verrà presa l'ultima decisione sulla sua presenza tra i convocati per la partita contro la squadra di Andreazzoli che intanto sarà impegnata oggi alle 12.30 contro l'Inter. «Dia sta aggiungendo lavoro e volume e deve trovare fiducia. Occorre avere pazienza per evitare che possa incappare in lesioni. Di testa sta bene, conosce l'importanza che ha in questa squadra, c'è bisogno di dargli una buona base fisica», le parole del tecnico Paulo Sousa nel post partita contro il Frosinone.

Intanto ha funzionato l'esperimento di Jovane Cabral falso nove, il migliore in campo contro la formazione allenata da Di Francesco, autore del gol dell'1-1, il suo primo in maglia granata, dopo i pali colpiti contro Lecce e Torino e la traversa presa nel primo tempo nel match all'Arechi contro il Frosinone. Una soluzione che ha funzionato perché la Salernitana nella ripresa è riuscita ad arrivare con facilità al tiro non riuscendo a trovare la prima vittoria in campionato solo per gli interventi decisivi del portiere Turati.

Contro il Frosinone ha fatto bene anche Ikwuemesi nello spezzone di partita in cui è stato impiegato da Paulo Sousa: il nigeriano è un bomber da area di rigore, ha fatto a sportellate con i difensori avversari e si è messo in luce anche con un destro pericoloso respinto con i piedi da Turati. Quindi, anche l'impiego di Ikwuemesi dal primo minuto è una soluzione da tenere presente per Empoli, anche perchè Cabral ha giocato da titolare le ultime due partite in quattro giorni contro Torino e Frosinone, e Dia se disponibile tornerebbe tra i convocati dopo un mese. Boulaye giocò l'ultima partita contro l'Udinese, segnando il gol dell'1-1, poi non venne convocato per la successiva sfida di Lecce per alcuni suoi atteggiamenti avuti in quella settimana dopo che non si era materializzata l'ipotesi di una sua cessione al Wolverhampton.