Salernitana, Iervolino punta tutto sul duo Inzaghi-Foggia

Un occhio al presente e uno soprattutto al futuro, ecco perché Danilo Iervolino è pronto a una nuova rivoluzione. Il numero della Salernitana, infatti, sta lavorando in prima persona per cambiare in un colpo solo allenatore e direttore.

Per quanto riguarda la guida tecnica la scelta è (ri)caduta su Pippo Inzaghi che vuole però garanzie tecniche in vista del futuro (Colantuono è il piano B), per quello che riguarda invece la questione direttore sportivo il candidato numero uno è Pasquale Foggia già corteggiato nei mesi scorsi prima della separazione con De Sanctis.

Da loro due dunque, che in passato hanno vinto insieme la Serie B con il Benevento, vuole provare a ripartire Iervolino che nelle prossime ore dovrebbe salutare Fabio Liverani e Walter Sabatini.