Salernitana-Lecce 0-1, Liverani sbatte su Falcone: al Lecce basta l'autorete di Gyomber

Ha provato in tutti i modi ad aggrapparsi all’ultimissima speranza, ma al termine dei novanta minuti giocati contro il Lecce la Salernitana è stata costretta a lasciarla andare via. Un po' di sfortuna, che in questi casi è sempre presente, e la solita sterilità offensiva condannano nuovamente e definitivamente i granata. A poco, quindi, serve la discreta prestazione dell’Arechi, specie nel primo tempo, perché al novantesimo sorridono soltanto i pugliesi (0-1) e di riflesso Gotti che non poteva chiedere di più al debutto.

Sorridono grazie all’autorete del rientrante Gyomber che al 17’ devia involontariamente in porta il diagonale di Kristovic (incolpevole Costil che prende il posto di Ochoa).

Tanto basta a un Lecce che lascia quasi sempre il pallino del gioco ai granata che, come detto, ci provano con una prestazione che, nonostante le difficoltà oggettive, non è da buttare via.

Decisivo il giallorosso Falcone: come da copione, però, lo scarso feeling con il gol condiziona e non poco. Tant’è che tocca addirittura a Pirola (14’ e 19’) e Maggiore (42’) provare a indossare i panni del potenziale bomber. Ma non basta, un po' per colpa dell’imprecisione e un po' per colpa di un reattivo Falcone che anche nella ripresa diventa decisivo mettendo la propria firma sul tiro dalla distanza di Gomis (75’).

Nonostante tutto, comunque, la Salernitana non smette di provarci, sia prima (Simy) che dopo (Manolas), ma il Lecce riesce a non far crollare il proprio muro difensivo. E così al triplice fischio finale ai granata non resta che fare ancora una volta i conti prima con la sconfitta e poi con i fischi della propria gente.