Salernitana, Iervolino alla squadra: «Comportamenti inaccettabili. Dia si allenerà a parte»

Dopo l'incontro con staff e squadra avvenuto nel corso del pomeriggio, la Salernitana fa sapere il punto di vista del presidente Danilo Iervolino.

Attraverso una nota stampa il club ha confermato che il numero uno granata ha chiesto a tutti massimo impegno e professionalità, ribadendo con fermezza l’inaccettabilità di alcuni comportamenti che si sono manifestati e che hanno dimostrato mancanza di attaccamento alla maglia granata.

Tra questi c'è ovviamente quello di Boulaye Dia che a partire da oggi si allenerà separatamente dal gruppo squadra: «Sono deluso, do sempre tanta fiducia a tutti ma nel calcio ho capito che l’unica fiducia da dare è quella ai propri tifosi che non smettono mai di dare amore, passione e sacrificio per questi colori - le dichiarazioni presenti all'interno della nota e che il presidente Iervolino ha detto a staff e squadra nel corso dell'incontro di questo pomeriggio -. Ora però bisogna rimboccarsi le maniche e dimostrare in questo finale di campionato quanto valiamo. Dobbiamo essere uniti e remare tutti verso la stessa direzione. Dobbiamo dimostrare a tutti di che pasta siamo fatti».