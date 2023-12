Salernitana, Inzaghi recupera Gyomber per Firenze

Buone notizie per Inzaghi alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico della Salernitana recupera Norbert Gyomber dopo il virus gastrointestinale che nelle ultime ore sembrava l'avesse messo ko e quindi pronto a sventolare bandiera bianca. Ed invece il centrale granata è regolarmente presente nell'elenco dei convocati per la trasferta del Franchi. Nell'elenco figurano anche Dia e Tchaouna che tornano per la felicità di Inzaghi a disposizione, tra i due il bomber senegalese sembra in vantaggio per una maglia da titolare. Gli unici assenti per la sfida di domani sono Ochoa (infortunato) e Stewart (fuori dalla lista).