Fiorentina-Salernitana, Inzaghi: “Di nuovo in gruppo Dia e Tchaouna”

Obiettivo riconfermarsi. Dopo essersi finalmente sbloccata, la Salernitana andrà alla ricerca di conferme domenica al Franchi contro la Fiorentina: “Si è riacceso l’entusiasmo e sono contento, ne avevamo bisogno. Ora dobbiamo cercare di dare continuità a quanto fatto nelle ultime gare – ha detto Pippo Inzaghi alla vigilia in conferenza stampa -. La Fiorentina è una squadra che ha una rosa profonda, abituata a giocare il giovedì e poi la domenica, ha un grande allenatore e ha una società modello. Dobbiamo fare come con la Lazio, la classica partita perfetta”.

Per la trasferta toscana il tecnico dei granata recupera tutti gli infortunati ma perde Gyomber: “Sono rientrati Dia e Tchaouna, Cabral ha una settimana di allenamenti in più.

A parte Gyomber che ha la febbre, ho quindi l’imbarazzo della scelta. Avere tutta la rosa ci dà forza. Ora non penso al mercato, sono concentrato su Firenze. Abbiamo le idee chiare con società, abbiamo in mente cosa fare ma non voglio pensare a quel che sarà. Abbiamo una squadra che può fare meglio, ha cominciato a dimostrarlo, per fortuna le mie parole si sono tramutate in fatti e dobbiamo continuare su questa strada”.