Salernitana, Maggiore punta il Torino alla ripresa

Poco più di una stagione condita quasi esclusivamente da infortuni, tanti infortuni. Fino a oggi non è stato per nulla un percorso facile per Giulio Maggiore con la Salernitana, ma il centrocampista ex Spezia si appresta a rientrare nuovamente in gruppo dopo la lesione muscolare al soleo rimediata nelle settimane scorse.

Il granata negli ultimi giorni ha iniziato un lavoro personalizzato sul campo del Mary Rosy con il chiaro obiettivo di provare a ritrovare un posto nell'elenco dei convocati per la gara del 18 settembre contro il Torino alla ripresa del campionato. Con lui al Mary Rosy anche Daniliuc che avrà però tempi un pò più lunghi prima di rientrare in squadra.