Salernitana, Ochoa punta al rientro: «In campo tra due-tre settimane»

Mattina vissuta in compagnia degli studenti del Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno per Guillermo Ochoa.

Il numero uno della Salernitana ha parlato di tanti temi nel corso della chiacchierata, a partire dal suo rientro in campo: “Spero di rientrare nelle prossime due-tre settimane, magari anche meno. Difficile, però, che io possa esserci prima di Natale. Ho fatto una risonanza di controllo, il medico ha comunque espresso un giudizio positivo. Ora non posso fare altro che seguire le indicazioni dello staff medico nonostante la voglia di tornare in campo sia tanta".

Inevitabile, poi, parlare dell'obiettivo salvezza: "Non bisogna mollare, anche in questi momenti. I risultati non sono arrivati e nessuno è contento di questa situazione, noi giocatori siamo i primi a volerne uscire.

Bastano due-tre risultati di fila per uscire dalla zona retrocessione. Possiamo ancora farcela. Una squadra come la nostra che non ha tanti anni di esperienza in A deve stare unita, anche perchè la città merita di salvarsi. Ritiro? Andarci tutta la settimana non dovrebbe servire. Come professionisti abbiamo tanta pressione, a volte è più importante staccare e non pensare al calcio, così quando torni agli allenamenti sei più concentrato".