Monza-Salernitana, Paulo Sousa in conferenza titolare: «Ochoa titolare, Candreva è pronto»

È arrivato il momento, quello durante il quale dare un segnale chiaro. Importante. Dopo un inizio di stagione decisamente complicato, la Salernitana non può permettersi un nuovo passo falso anche in casa del Monza: «Palladino è uno dei giovani allenatori in Italia che sta portando un calcio moderno, lo apprezzo tanto. Se gli dovessimo dare il tempo di giocare ci metteranno in difficoltà come hanno fatto nelle altre gare. Serviranno concentrazione e disponibilità fisica, sappiamo quel che dobbiamo fare tatticamente e dobbiamo dare continuità alla dinamica del gioco migliorando la mira – ha detto Paulo Sousa alla vigilia della sfida nel corso della conferenza stampa – Ma non basterà, a Monza dovremo essere forti anche sul corridoio centrale, sulle fasce perché chi vincerà più volte i duelli si avvicinerà di più alla vittoria finale».

Per la trasferta di domani il tecnico portoghese recupererà un paio di pedine importanti: «Candreva può partire dall’inizio, per Coulibaly invece è presto ma sarà con noi e potrà darci una mano eventualmente a gara in corso con un minutaggio giusto affinché non ci sia rischio di ricaduta. Tra i pali giocherà Ochoa, ma tutti quelli che sono in rosa devono stare pronti per giocare – ha aggiunto Sousa – Mi intristisce molto che dalla nostra famiglia riescano a uscire delle cose che accadono dentro la nostra casa, questo indebolisce sempre di più perché non si pensa alla famiglia ma individualmente».