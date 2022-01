Live Verona-Salernitana 0-0: Colantuono vuol convincere Iervolino

Dopo la bufera Covid la Salernitana è Verona per sfidare l'Hellas allo stadio Bentegodi. I granata non scendono in campo dal 17 dicembre (0-5 in casa, contro l'Inter). Il Verona, invece, ha vinto in trasferta a La Spezia, insegue il sogno di una salvezza tranquilla.

La Salernitana ha ben altri obiettivi: ultima in tutto, deve schiodarsi dal fondo della classifica, presenterà in distinta più di 13 giocatori ma ha una lunga lista di guai. Colantuono, allenatore in bilico come tutti i dirigenti, in ragione della svolta societaria e dell'avvento di Iervolino al timone del club, deve strappare almeno un punticino per frenare l'emorragia di sconfitte.

La partita in diretta

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. All. Tudor.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gagliolo, Jaroszynski, Veseli; Gyomber, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Zortea; Gondo, Djuric. All. Colantuono.

Arbitro: Dionisi.

Guardalinee: Mieli e Maccadino.

Quarto uomo: Marini.

Var: Giacomelli.

Avar: Prenna.