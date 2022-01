Benvento, calano i contagi: ora sono 5 i positivi, 9 con lo staff

Buone notizie in casa Benevento. Come ampiamente previsto, ieri si è negativizzato un altro calciatore, quello che era risultato il secondo ad infettarsi in ordine cronologico, colpito dal virus tra il 26 e 27 dicembre scorsi. Per questa ragione non era ancora rientrato nel Sannio ma era rimasto in quarantena domiciliare presso la città d'origine. Oggi sarà a Benevento per la visita d'idoneità e da domani potrà unirsi al gruppo dei compagni....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati