Ci sono 21 punti ancora in palio fino al giro di boa. Il Benevento deve provare a conquistarne almeno la metà per virare a una quota che, in proiezione, permetta di dormire sonni tranquilli. Lo scorso anno l'asticella della salvezza rimase abbastanza bassa, sarebbero bastate 36 lunghezze per evitare i playout. Per mettersi al riparo da sgradite sorprese, al termine della stagione corrente, dovrebbero essere sufficienti 42/43 punti. Pertanto, sarebbe considerato già un discreto risultato metterne in cascina una decina entro la fine del girone d'andata, vista l'attuale situazione. Quindi servono minimo 3 vittorie oltre a qualche pareggio raccattato qua e là. Fabio Cannavaro non è tipo da stilare tabelle, preferisce muoversi un passo alla volta e pensare partita dopo partita. Programmi a lunga scadenza non sono ipotizzabili ora come ora: meglio vivere alla giornata cercando di ritrovare i vari interpreti, in modo da ampliare il ventaglio di scelte e garantirsi qualche rotazione in più nell'immediato futuro. Ma di una cosa si può essere certi, ovvero della sua volontà e della sua determinazione nel cercare di invertire la tendenza e spezzare l'incantesimo inanellando il primo successo.

C'è da tener duro ancora per la partita con la Spal e poi, dopo la sosta, potrà iniziare in concreto la rimonta, ma ciò non toglie che già a Ferrara il Pallone d'oro proverà a sfatare il tabù. Per farlo avrà un Pastina in meno ma un Glik in più: ieri il polacco si è allenato col gruppo anche se è andato incontro a un piccolo inconveniente, ovvero un infortunio a due dita della mano. Sulle prime si è temuto il peggio, poi è stato medicato sul campo dal medico sociale Giorgione, che gli ha applicato una stecca per immobilizzarle e ha ripreso regolarmente la sgambatura. Non c'è alcun motivo di preoccupazione per la sua presenza in campo sabato. Ancora riposo precauzionale per Letizia e Capellini, che si sono dedicati a palestra e fisioterapie, come pure per Foulon. Sempre lavoro col pallone per Tello, Viviani e Acampora, con questi ultimi due in ballo per la convocazione. Non hanno ancora la tenuta necessaria per scendere in campo dall'inizio, ma già il fatto di tornare a viaggiare con i compagni e riassaporare il gusto del ritiro che precede la gara, può significare molto in prospettiva rientro. Ovviamente Cannavaro ha intenzione di dosarne l'impiego almeno inizialmente, quindi è plausibile che al massimo abbiano una ventina di minuti, non di più. Il colombiano ha invece bisogno di altro tempo. Ora che sono tutti rientrati da Roma, anche gli altri infortunati stanno lavorando alacremente per rientrare al più presto, da Veseli a Simy, da El Kaouakibi a Kubica. Per loro se ne riparlerà tuttavia non prima di fine mese, nel caso di Veseli e Simy probabilmente occorre aspettare dicembre.



Nella seduta di ieri all'«Imbriani», i giallorossi sono stati impegnati in lavoro di forza, possesso palla con varianti, esercitazione tecnica uno contro uno e partitella finale. Oggi in programma altra seduta mattutina, sempre sul rettangolo verde in erba naturale dell'antistadio «Carmelo Imbriani».

Nel frattempo, il tecnico sta cominciando a pensare alla formazione da mandare in campo al «Paolo Mazza», e questa non dovrebbe discostarsi molto da quella che ha affrontato il Bari. Le risorse sono sempre contenute a causa dei vari atleti impegnati in serie tipologie di riabilitazione e graduale reinserimento. Oltre a Glik per Pastina, mello scacchiere di partenza non dovrebbero esserci modifiche sostanziali, anche se rimane sotto osservazione il reparto avanzato con La Gumina, Forte e Farias che si giocano due maglie. Scontata riproposizione per il 3-5-2 con Capellini che dovrebbe agire da braccetto sinistro con l'innesto di Glik da perno centrale. Sulle corsie marcia verso la conferma Masciangelo dopo l'incoraggiante prova contro i pugliesi, così come Improta dovrebbe agire nuovamente da mezzala con Karic e Schiattarella.

Il giudice sportivo ha intanto inflitto ufficialmente l'attesa squalifica di un turno a Pastina, e inoltre comminato 1500 euro di multa al club sannita, per il lancio di un fumogeno in campo alla mezz'ora del primo tempo. Terzo giallo per Francesco Forte, secondo per Capellini e primo per capitan Letizia. Continua ad un buon ritmo la prevendita per il settore ospiti del Paolo Mazza in attesa della sfida di sabato pomeriggio(ore 14) contro gli estensi. Per adesso sono 54 (dato aggiornato alle 19 di ieri) i tagliandi emessi.