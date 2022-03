Insigne allo stadio per Benevento-Cremonese: in campo c'è il fratello Roberto

Una gara da non perdere quella tra Benevento e Cremonese per Lorenzo Insigne, capitano del Napoli libero da impegni con gli azzurri e allo stadio Vigorito questa sera. In campo c'era il fratello Roberto - altro ex prodotto del vivaio napoletano da anni stabilmente in giallorosso - che ha anche servito l'assist per la rete dei padroni di casa con Improta.

Il capitano del Napoli, dopo la vittoria contro la Lazio a Roma di domenica, ha trascorso le ultime ore in montagna, poi il rientro a casa e la puntata al vigorito, presente con il figlio, il papà Carmine e il fratello Marco. Domani l'azzurro è atteso nuovamente a Castel volturno per il primo allenamento con Spalletti in vista del match contro il Milan.