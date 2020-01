Da ieri è un calciatore dell’Empoli, ma gli ultimi due anni, la promozione in B, non si dimenticano facilmente. Così Paolo Branduani, il portiere dei record dello scorso campionato, ha affidato ai social il suo saluto alla Juve Stabia: “Buonasera da oggi sono ufficialmente un giocatore dell’Empoli, ma mi sembra doveroso ringraziare tutti i tifosi della Juve Stabia e dirvi grazie per quello che avete dato a me e tutta la mia famiglia un pezzo di cuore rimane lì con voi e vorrei ringraziare anche tutta la società dal presidente al magazziniere a chiunque lavori per la Juve Stabia. Un ringraziamento a tutto lo staff e a tutto il gruppo favoloso di quest’anno un grosso in bocca al lupo per quest’anno. Mi porterò dentro di me questo due anni e mezzo fatti di grandi soddisfazioni culminate il 20 aprile con la storica promozione in serie B. Vi abbraccio forte a tutti e grazie di tutto.” © RIPRODUZIONE RISERVATA