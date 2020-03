La Juve Stabia ritrova il sorriso ed allontana gli spettri della lotta retrocessione. Tre punti di platino quello con lo Spezia per l’undici di Fabio Caserta, soprattutto a conclusione di una settimana di grandi tensioni, sul campo, ma soprattutto fuori, con il tecnico bravissimo a tenere fuori dalle polemiche la squadra, che riesce a fare quadrato e sfodera una delle migliori prestazioni dell’anno, assiepandosi esattamente a metà classifica.



Il vantaggio stabiese è una perla su punizione di Giacomo Calò che, dal vertice sinistro approfitta di una barriera non eccelsa, e sblocca per i suoi. Alla mezzora Francesco Forte ha l’occasione del raddoppio su uno svarione di Ricci, ma il suo tiro centra la parte bassa della traversa. Nella ripresa la gara è intensa. Il bomber stabiese, su punizione dal limite per atterramento di Canotto, trova il raddoppio. Pochi minuti ed Allievi e Troest non si intendono, il danese mette giù in area Gyasi, dal dischetto Federico Ricci accorcia. Caserta prova ad allungare e inserisce Alfredo Bifulco, tra i più in forma della squadra, ed è proprio l’ex Primavera del Napoli, alla mezzora, a ribadire in rete la corta respinta di Scuffet sul tiro di Canotto lanciato in contropiede. Nel finale Fazio centra anche un palo, legittimando un successo che vale oro per la classifica e il campionato della Juve Stabia. © RIPRODUZIONE RISERVATA