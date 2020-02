La Juve Stabia crolla a Cittadella, dopo la buona prova offerta sette giorni prima contro il Crotone. Dura meno di un tempo la squadra di Caserta che, sotto al 17' con un calcio di rigore di Iori, crolla letteralmente di fronte all'undici di Venturato, apparso più determinato e in piena corsa per la promozione diretta in serie A, con il secondo posto distante appena quattro punti. Dopo il gol dal dischetto per un presunto fallo di mani di Tonucci, al rientro dal primo minuto per l'assenza di Fazio, la Juve Stabia non riesce mai a trovare il bandolo della matassa e nella ripresa patisce il raddoppio ad opera di Proia prima e, nel finale, anche il tris, ancora di capitan Iori. Tante cose da rivedere per il tecnico stabiese in vista di una lotta salvezza che non sembra ancora abbandonata, e con la sfida diretta di sabato prossimo contro il Trapani al Romeo Menti, sfida decisiva per tenere a distanza una diretta rivale. Ultimo aggiornamento: 17:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA