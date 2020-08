Ultimo aggiornamento: 19:13

Macabra protesta dei tifosi biancorossi nella notte tra venerdì e sabato: alcuni manichini con indosso le maglie del Perugia di quest'anno, appena retrocessi in serie C, sono stati appesi a un cavalcavia nella zona di Case Nuove di Ponte della Pietra, ai piedi di uno striscione che recitava «vi vogliamo così».Una forma di protesta per la dolorosissima retrocessione assolutamente da censurare, e non è da escludere che potrà avere conseguenze anche penali visto che, come di prassi, la Digos avrebbe già avviato accertamenti per riuscire a individuare i responsabili del gesto e anche la "localizzazione" del punto in cui si è deciso di inscenarla. La rabbia dei tifosi, se comprensibile per una retrocessione giunta al termine di una stagione surreale con errori grossolani e in serie da parte della società e dei giocatori, non può però giustificare atti del genere.La tifoseria ha manifestato tutta la propria rabbia per la retrocessione con cori e momenti di tensione all'esterno del Curi fino alle prime ore del mattino, con squadra e società chiusi dentro lo spogliatoio.