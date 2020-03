La Juve Stabia si complica la vita, e dopo un febbraio in agrodolce, cede il passo al Pordenone alla Dacia Arena di Udine, rimettendo in discussione la lotta salvezza. Una buona prova, tutto sommato, quella della squadra di Caserta, brava a rimettere il match sui giusti binari dopo il gol, di Gavazzi alla mezzora del primo tempo. Senza Forte, il suo bomber con dodici reti all’attivo, la Juve Stabia trova il pari dagli undici metri con Di Mariano per l’atterramento di Canotto, ma il finale è amarissimo. Dapprima il gol di Strizzolo, che regala i tre punti ai friulani, poi le ammonizioni di Tonucci, Addae, Mallamo e Germoni che, tutti in diffida, salteranno la prossima sfida del Menti, domenica 8 marzo, contro uno Spezia in grande condizione.



Dopo un momento più che positivo, l’appannamento delle ultime settimane dei gialloblù complica, e non poco, il cammino verso la salvezza diretta, ancora distante una decina di punti, e con il Trapani che, dopo il pari di Castellammare, trova tre punti pesantissimi, comincia sul serio ad essere spauracchio nella lotta per la permanenza in B. E per domani si attendono comunicazioni del presidente Langella, dopo la polemica per la contestazione all’amministratore unico, D’Elia. Un momento delicato, in casa stabiese, in cui ci si gioca sul serio la categoria. © RIPRODUZIONE RISERVATA