“La Juve Stabia? E’ pronta a ripartire”. Gianni Improta, club manager dei gialloblù, in attesa delle decisioni in merito alla ripresa dei campionati, racconta la preparazione della squadra, e l’impegno dello staff tecnico per seguire i singoli calciatori: “Avevamo immaginato che i tempi dello stop non sarebbero stati bervi – racconta l’ex centrocampista del Napoli -, e si è pensato ad un programma personalizzato per ciascuno. Caserta ed il professor La Penna, il nostro preparatore atletico, insieme agli altri componenti dello staff stanno monitorando quotidianamente attraverso Skype gli allenamenti dei ragazzi. La speranza per tutti è di portare a conclusione questo campionato, legittimando la permanenza in serie B, come il campo ci ha detto fino ad oggi, e siamo convinti che la squadra stia bene. In caso di ripresa non servirà un nuovo ritiro per farci trovare pronti a scendere in campo”. Juve Stabia che in queste settimane ha ulteriormente cementato il proprio legame col territorio: “I tifosi hanno fatto tanto per le persone meno abbienti, come società abbiamo donato quasi diecimila mascherine tra forze dell’ordine e presidio sanitario, un modo per dimostrare la nostra sensibilità in un momento in cui è importante far squadra e vincere tutti insieme la partita più importante”. © RIPRODUZIONE RISERVATA